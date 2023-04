Motorista de aplicativo dá carona a GM durante perseguição; assista

Da Redação

Vídeo foi divulgado pelo motorista no Instagram

Um motorista de aplicativo ganhou notoriedade nas redes sociais após divulgar um vídeo em que aparece auxiliando uma perseguição policial. O fato foi registrado em Osasco, São Paulo. Assista o vídeo abaixo:

As imagens parecem cenas de um filme, mas são reais. De acordo com Wagner Moreira, um guarda municipal pegou uma “carona” para perseguir um suspeito. O motorista estava no meio de uma corrida, com uma passageira no banco de trás, quando o agente entrou no carro. A gravação foi divulgada em fevereiro nas redes sociais, mas só ganhou notoriedade nos últimos dias.

Nas imagens, é possível ouvir um disparo de arma de fogo. Na sequência, o guara municipal entra no carro e dá as coordenadas para que o motorista desse continuidade à perseguição. “Bora, bora. Ele está ali, ele entrou aqui, à esquerda, pega ele!”, diz ele.

O agente pede que o motorista ultrapasse o suspeito e pare o carro. Ele então desce do veículo e sai correndo a pé. Ao fundo, é possível ouvir: “Deita, deita”.

Assista:

As informações são do Metrópoles.

