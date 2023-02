Motorista de aplicativo bate em viatura da PM para fugir de sequestro no ABC

Renata Okamura (via Agência Estado)

Um motorista de aplicativo atingiu propositalmente uma viatura da Polícia Militar ao tentar escapar de uma tentativa de roubo e de sequestro em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O caso aconteceu em um posto de gasolina na noite de quinta-feira, 23, no bairro Pauliceia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), a vítima foi rendida por dois homens, de 32 e 39 anos, durante a viagem solicitada. Eles foram presos em flagrante por roubo.

Os policiais militares abasteciam a viatura quando foram surpreendidos pelo veículo com três ocupantes. "Na ocasião, a vítima, um motorista de aplicativo, sinalizou que estava sendo roubado pelos dois homens dentro do carro", disse a SSP.

Segundo o motorista, os autores teriam solicitado uma corrida e, durante o embarque, anunciaram o assalto com uso de uma arma e o fizeram refém. A dupla tentou fugir, mas foi capturada. "Com eles foram encontrados o celular da vítima e a quantia de R$ 141", afirmou a secretaria. Os pertences foram entregues ao responsável. Não houve transferência bancária.

Dentro do automóvel foi localizada e apreendida uma réplica de arma de fogo. Os criminosos foram detidos e encaminhados à delegacia, ficando à disposição da Justiça. O caso foi registrado como roubo no 2º DP de São Bernardo do Campo.