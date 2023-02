Motorista de 21 anos morre após ser atropelado pelo próprio carro

Da Redação

O acidente ocorreu na Avenida Eixo Primário, do Polo Empresarial de Goiás, em Aparecida de Goiânia

Um motorista de 21 anos morreu neste sábado (4) ao ser atropelado pelo próprio carro após descer para olhar o motor e o veículo dele ser atingido por outro carro, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Depois da colisão, ele ficou preso embaixo do veículo.

O acidente ocorreu na Avenida Eixo Primário, do Polo Empresarial de Goiás, em Aparecida de Goiânia. A Polícia Militar (PM) disse à TV Anhanguera que o jovem estava com o sogro indo visitar parentes quando percebeu problemas mecânicos no veículo. Nesse momento, ele teria estacionado ao lado direito da rua e descido para olhar o motor.

Conforme a PM, um outro carro que seguia no mesmo sentido que o jovem acabou batendo na traseira do carro da vítima, que estava estacionado. Com a batida, o motorista acabou sendo arrastado por alguns metros e ficou preso embaixo do próprio carro. Ele morreu no local.

O motorista que provocou a batida é um pintor que estava voltando do trabalho e indo para casa. De acordo com a polícia, ele permaneceu no local, prestou socorro e passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. O homem não foi preso.

As informações são do site g1.

