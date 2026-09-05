Motorista com sinais de embriaguez atropela e mata jovem de 20 anos em SC

Acidente ocorreu na madrugada deste sábado (5) e vítima morreu no local, ela havia sido a primeira princesa de Timbó Grande

A primeira princesa do município de Timbó Grande, Izabelly Maria Stuber Rodrigues, de 20 anos, morreu após ser atropelada por um carro desgovernado na madrugada deste sábado (5), na cidade de Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O acidente aconteceu na saída de uma festa e o motorista do veículo, que apresentava sinais de embriaguez, admitiu à Polícia Militar ter consumido bebida alcoólica antes de dirigir.

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O atropelamento ocorreu na rodovia Municipal Honorino Moro, localizada no bairro Champagnat. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista relatou em depoimento que saía do evento e tentava subir uma rua quando o carro derrapou na pista molhada pela chuva. O veículo desceu de ré, totalmente desgovernado, e atingiu Izabelly, que caminhava pela rua acompanhada de outras pessoas, segundo relatos de testemunhas.

Policiais militares que faziam o patrulhamento nas imediações do Centro de Eventos foram acionados e encontraram o automóvel parado sobre a calçada e o gramado, próximo a uma árvore, com a jovem caída nas proximidades. A equipe iniciou os primeiros socorros e chamou o Corpo de Bombeiros, mas devido à gravidade dos ferimentos, Izabelly morreu ainda no local. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica realizaram a perícia e a liberação do corpo. O condutor foi encaminhado à delegacia, e o carro acabou guinchado para passar por avaliações periciais.

A morte trágica da jovem causou forte comoção em sua cidade natal. Em nota oficial, a Prefeitura de Timbó Grande manifestou profundo pesar pelo falecimento de sua primeira princesa e prestou solidariedade aos familiares e amigos. Em respeito ao luto, o poder executivo municipal anunciou a suspensão do Desfile Cívico de 7 de Setembro, transferindo a programação para o dia 13, caso as condições climáticas permitam. O sepultamento de Izabelly está marcado para a manhã deste domingo (6), no Cemitério da Vila Buriti.