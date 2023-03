Motorista bêbado atropela jovem durante racha em Atibaia, no interior de SP

Renata Okumura (via Agência Estado)

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante após atropelar outro, de 26, por volta das 2 horas de sábado, 25, na Alameda Professor Lucas Nogueira Garcez, em Atibaia, no interior de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), guardas municipais atenderam a ocorrência e, no endereço, apuraram que o condutor de um Honda Civic que participava de um racha atropelou um pedestre que atravessava a via. "O autor fugiu e, após diligências, ele foi encontrado visivelmente embriagado, chegando em sua residência", disse a SSP.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa do município e o motorista foi levado ao Plantão da Delegacia Seccional de Atibaia, que solicitou perícia no veículo apreendido.

O motorista responde por embriaguez ao volante, fuga de local de acidente, participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Segundo o Tribunal de Justiça (TJ-SP), o motorista foi posto em liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 2,6 mil. Ele foi advertido, porém, que deverá comparecer a todos os atos processuais, se vier a ser processado.

"Também está proibido de se ausentar da comarca onde reside por mais de sete dias, salvo mediante prévia autorização judicial, sob pena de revogação da liberdade provisória, com a consequente decretação da prisão preventiva", disse ainda o TJ-SP.