Motorista bate em veículo mal estacionado de propósito; Veja

Continua após publicidade

No último domingo (25), um veículo mal estacionado ficou destruído após ser atingido por uma caminhonete. O automóvel mal estacionado, que é um Peugeot, estava bloqueando a entrada de um estacionamento. O caso foi registrado na Praia de Itaparica, em Vila Velha, no Espírito Santo.

Como é possível ver nas imagens, que foram feitas por uma testemunha que estava em um prédio na frente do local, o condutor da caminhonete para no meio da rua, faz uma manobra e bate a traseira de seu veículo no Peugeot. Na sequência, o condutor responsável pela colisão foi embora sem arcar com o prejuízo.

Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista que conduzia a caminhonete ficou irritado por não conseguir acessar o estacionamento e, por este motivo, bateu no automóvel.

Conforme o relato do proprietário do Peugeot, ele estava dormindo quando teve o carro destruído. Após o fato, o condutor da caminhonete entrou em contato para pagar o conserto do carro.