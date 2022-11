Motorista atropela manifestantes que bloqueavam rodovia em SP; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

De acordo com informações da polícia civil, um carro avançou em direção a manifestantes

Um grupo de manifestantes bolsonaristas foi atropelado por um carro durante um bloqueio na Rodovia Washington Luís, em Mirassol, no interior de São Paulo, na tarde desta terça-feira (2/10). Veja o flagrante abaixo.

continua após publicidade .

De acordo com informações da polícia civil, um carro avançou em direção a manifestantes que estavam bloqueando a pista. O motorista foi detido.

Ainda segundo a corporação, pelo menos 10 pessoas ficaram feridas e foram socorridas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mirassol. Duas tiveram que ser transferidas para o Hospital de Base de Rio Preto por apresentarem ferimentos graves.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Imagens aéreas mostram congestionamento em Apucarana

Segundo informações da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP), do batalhão rodoviário da vizinha São José do Rio Preto, viaturas estavam presentes no local para proceder o debloqueio das pistas quando um veículo que estava retido por algum motivo não informado avançou sobre os manifestantes. Veja: null - Vídeo por: Reprodução









Siga o TNOnline no Google News