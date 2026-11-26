Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

Um motorista de 60 anos, identificado como Furquim Castro Júnior, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após perseguir, atropelar propositalmente e arrastar um ciclista de 25 anos na noite desta terça-feira, 24, em Santos, no litoral paulista.

Castro passou por audiência de custódia na manhã desta quinta-feira, 26, e foi liberado mediante medidas cautelares. Segundo a decisão, ele deverá pagar uma fiança de R$ 6,4 mil. A defesa dele não foi localizada. O espaço segue aberto.

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O crime ocorreu por volta das 19h30 na Avenida Doutor Cláudio Luiz da Costa, no bairro Jabaquara, em frente à Santa Casa de Misericórdia da cidade.

De acordo com o registro policial, o motorista conduzia uma caminhonete Mitsubishi Triton quando houve um desentendimento no trânsito com o jovem. Na sequência, o condutor avançou com o veículo sobre a ciclofaixa, atingiu a vítima e a arrastou por alguns metros.

Segundo a Polícia Civil, o idoso avançou sobre o ciclista após uma discussão envolvendo uma tentativa de furto de celular e danos ao retrovisor do veículo.

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"Posteriormente, o motorista desembarcou e agrediu o ciclista. Populares intervieram para interromper as agressões e auxiliar no socorro", diz a polícia.

O motorista da caminhonete foi submetido ao teste do etilômetro, que deu resultado negativo para a ingestão de álcool, e concordou em fornecer material para exame toxicológico.