Motorista atingido por pedra em rodovia de SP morre após 2 meses internado

A Polícia Civil de São Paulo passou a investigar como homicídio a morte de Guilherme da Silva Sá, de 20 anos, atingido na cabeça por uma pedra enquanto dirigia pela Rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo. O jovem morreu no último domingo, 17, após permanecer mais de dois meses internado em estado grave devido ao impacto.

O episódio aconteceu na madrugada de 15 de março, nas proximidades do km 18 da rodovia, no ABC paulista. De acordo com testemunhas, uma pessoa lançou uma pedra de um viaduto contra veículos que passavam pela pista. Guilherme foi atingido enquanto passava pelo trecho por volta das 3h.

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O impacto provocou um traumatismo craniano, diagnosticado no Hospital Sancta Maggiore, para onde o jovem foi inicialmente socorrido. Depois, ele foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital das Clínicas, onde permaneceu internado até a confirmação da morte.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram o ocorrido e cobraram justiça. "Você foi muito forte, agora descansa. Sentiremos saudades", diz uma postagem. Outra publicação afirma: "Arrancaram um pedaço da nossa família. Nada vai trazer você de volta, mas que a justiça seja feita".

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso foi inicialmente registrado como lesão corporal e dano no 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo e agora está sob responsabilidade do 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, que tenta identificar o responsável pelo crime e esclarecer a motivação.

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Segundo a pasta, a tipificação criminal pode ser alterada no decorrer do inquérito sem prejuízo à apuração dos fatos.

Casos de objetos lançados contra veículos em rodovias paulistas já são registrados há mais de uma década. Em 2016, o Estadão noticiou a morte de um adolescente de 17 anos atingido na cabeça por uma pedra lançada contra um carro na Rodovia dos Imigrantes, em Cubatão.

Na ocasião, segundo a polícia, criminosos espalhavam pedras e galhos na pista com o objetivo de obrigar motoristas a parar, momento em que ficavam expostos a assaltos na via.