Motociclistas precisam ficar atentos para mudanças nos capacetes; veja quais

A partir de 1º de julho de 2026, capacetes para motociclistas, extintores de incêndio e cilindros de Gás Natural Veicular (GNV) comercializados no Brasil deverão apresentar obrigatoriamente um novo selo de conformidade digital equipado com QR Code. A exigência é estabelecida pela Portaria nº 314/2025 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), que marca o fim do período de transição para que distribuidores e lojistas esgotem seus estoques com o modelo antigo de certificação. Até o dia 30 de junho, a venda dos produtos com o selo tradicional ainda é permitida.

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A mudança integra o programa "Inmetro na Palma da Mão" e tem como principal objetivo aumentar a transparência e fechar o cerco contra a falsificação de produtos. Confeccionado pela Casa da Moeda do Brasil, o novo dispositivo conta com elementos de segurança visuais e invisíveis. Na prática, a tecnologia permite que os próprios consumidores utilizem o celular para atestar a autenticidade do item antes da compra. Além disso, a ferramenta facilita o trabalho dos órgãos de fiscalização na rastreabilidade e na identificação de eventuais irregularidades no mercado.

A transição para o formato digital ocorreu de forma escalonada no setor produtivo. Fabricantes e importadores já estavam submetidos à nova regra e tiveram até o final de março deste ano para repassar os últimos lotes com o selo antigo aos distribuidores. Segundo a diretoria de Avaliação da Conformidade do Inmetro, a modernização dos mecanismos de controle é fundamental para a proteção da vida, uma vez que capacetes, extintores e cilindros sob alta pressão são equipamentos que demandam rigor extremo de segurança e qualidade técnica.

Com a atualização, os capacetes comercializados no país deverão conter um selo mais moderno e seguro, que substitui o modelo tradicional.

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Entre as principais mudanças estão: