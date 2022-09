Motociclistas de 'globo da morte' ficam feridos após se chocarem; veja

Da Redação

Após o acidente, a apresentação, que era a última do domingo (11), foi interrompida

Dois motociclistas que participavam de um "globo da morte", em um circo de Itabuna, no sul da Bahia, ficaram feridos após se chocarem dentro do armação. A atração radical circense consiste em homens correndo de moto, em alta velocidade, dentro de um globo de ferro. Conforme os administradores do circo, é possível alcançar uma velocidade de até 70 km/h.

No momento do acidente, que aconteceu neste domingo (11), três artistas se apresentavam. Um dos motoqueiros parou e os outros dois continuaram as manobras, como de costume na atração. Neste momento, os outros dois motociclistas se chocam.

Conforme imagens feitas por pessoas que assistiam à apresentação, os artistas estavam em alta velocidade e faziam manobras na vertical, quando o acidente aconteceu. De acordo com o Correio, o motivo do acidente teria sido um pneu que estourou em um dos veículos. Assista ao vídeo no final da matéria.

Os motociclistas foram levados para o Hospital de Base de Itabuna. A administração detalhou que eles tiveram apenas ferimentos leves, porque estavam com os equipamentos de segurança necessários. Após o acidente, a apresentação, que era a última do domingo (11), foi interrompida.

Assista ao momento do acidente:

Fonte: Informações do g1 e Correio.

