Motociclista sofre acidente ao entrar em 'corredor' e morre

Um motociclista perdeu a vida após se envolver em um acidente de trânsito no início da tarde desta sexta-feira (1º). A vítima, que conduzia uma moto de alta cilindrada, colidiu contra um carro e um caminhão em um trecho da Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Campinas (SP).

A Polícia Rodoviária atendeu a ocorrência. De acordo com as informações da corporação, o motociclista transitava pelo corredor - espaço entre uma faixa de rolamento e outra - quando atingiu um automóvel na altura do quilômetro 67. O carro estava na faixa 1.

Após a batida, o piloto colidiu contra um caminhão, que estava na faixa 2.

O homem, que não estava com documentos, teve ferimentos graves e morreu na hora. Os veículos envolvidos pararam no local do acidente.



Segundo a concessionária AB Colinas, houve registro de 3 km de congestionamento e as faixas 1 e 2 ficaram interditadas até 13h10.

