Motociclista pega arma de ladrão e atira durante tentativa de assalto

O caso foi registrado na noite desse domingo (23)

Uma tentativa de assalto terminou de uma forma não muito boa para um ladrão, isso porque ele acabou sendo baleado durante a ação criminosa, registrada na noite desse domingo (23), em São Paulo. De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), a vítima da tentativa de roubo, um motociclista, conseguiu tomar o revólver de um dos criminosos e efetuar disparos contra um deles.

Ainda conforme a PM, o ladrão baleado foi socorrido consciente e encaminhado para a Santa Casa sob escolta policial. Ele foi indiciado por tentativa de roubo.

A ação aconteceu no momento em que o motociclista transitava pela rua Barra do Tibaji. Quando estava na via, o rapaz foi abordado por dois homens, que também ocupavam uma motocicleta.

Os indivíduos anunciaram um assalto e tentaram levar a moto da vítima, porém, o ladrão que tentou fugir com o veículo caiu. Nesse momento, a arma de fogo que estava com ele também foi parar no chão.

A vítima, então, correu para pegar a arma. O bandido ainda lutou com o motociclista para impedir que ele tomasse o revólver, mas acabou sendo baleado na perna. O outro ladrão fugiu.

Uma equipe da PM chegou rapidamente local, pois realizava um patrulhamento na região. Os agentes de segurança escutaram os disparos de arma de fogo e se deslocaram para o endereço.

No local, os policiais conversaram com a vítima, que contou que tinha acabado de sofrer uma tentativa de roubo e que conseguiu pegar a arma depois de luta corporal. No chão estava o suspeito com um ferimento de arma de fogo, aparentemente na coxa e consciente.



O criminoso foi levado para o pronto-socorro da Santa Casa, onde o delegado constatou que ele estava consciente e sem risco de morte.

A equipe médica não soube informar a gravidade do ferimento, pois ele ainda iria passar por exames. Contudo, foi informado que que projétil estava alojado na perna do indiciado, segundo boletim de ocorrência.

O indiciado não foi ouvido, pois encontra-se hospitalizado, no Pronto Socorro da Santa Casa, permanecendo

A arma de fogo do ladrão, que estava com duas munições e três estojos, além de dois celulares foram apreendidos e encaminhados à perícia. Ele teve prisão em flagrante e irá passar por audiência de custódia após ter alta do hospital.

Ainda de acordo com o registro, o motociclista foi ouvido e a polícia constatou que sua conduta se deu por legítima defesa, e que não houve crime.

