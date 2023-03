Motociclista morre após acidente envolvendo carro do influenciador Tiago Toguro

Juliana Garçon (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um motociclista morreu em um acidente neste sábado, 4, na Linha Amarela, no Rio de Janeiro. A colisão aconteceu com o carro do influenciador digital fitness Tiago Toguro, que conta com 6,2 milhões de seguidores no Instagram. Ele diz que o veículo foi atingido pela moto da vítima, ocasionando o acidente, mas relatos apontam que o carro dava marcha à ré no momento do choque.

continua após publicidade .

A Linha Amarela - oficialmente, Avenida Carlos Lacerda - é uma via expressa que liga Jacarepaguá (zona oeste) à Ilha do Fundão (zona norte).

De acordo com a TV Globo, o choque aconteceu no início da madrugada. O motorista seguia pela Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, na zona norte do Rio, e perdeu o acesso à Avenida Brasil. Foi então que teria dado marcha à ré e colidido com a moto.

continua após publicidade .

Equipes de socorro foram acionadas, e, ao chegar, verificaram que o motociclista já estava morto. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), mas o nome da vítima ainda não foi confirmado.

O Estadão tentou contato com o influenciador por meio das redes sociais, mas não obteve resposta. Além de fazer sucesso no Instagram, Toguro também é popular no YouTube e no Tiktok. Nos vídeos, mostra rotinas de treino e alimentação.

No Instagram, o influenciador se posicionou sobre o caso e pediu desculpas a familiares e amigos da vítima. Na nota, porém, disse que foi o motociclista quem colidiu no veículo dele.

continua após publicidade .

"... Infelizmente ele veio a colidir na parte traseira do veículo e perdeu a vida, em momento algum eu dei marcha ré, não posso falar mais detalhes do acidente, por orientação, mas posso afirmar que desde o momento do acidente, eu permaneci no local, aguardei o atendimento médico à vítima, me coloquei à disposição das autoridades para que fosse realizado o exame de alcoolemia e substâncias tóxicas, aguardei a realização da perícia técnica por parte da Polícia Civil e após, ainda no local dos fatos, fui liberado pela autoridade policial para retornar a São Paulo", diz a postagem.

O influenciador também disse que não está bem. "Por isso o silêncio e por este motivo preferi não me pronunciar e respeitar o luto da família e amigos, e de forma velada ajudá-los como for possível, sabendo que nenhum valor trará de volta a vítima e muito menos amenizará o sofrimento e dor daqueles que o amavam", escreveu.

"Peço a todos aqueles que realmente gostam de mim, que entendam o meu silêncio e sentimento, mas principalmente respeitem o sofrimento da família e amigos da vitima e que sejam acolhidos neste momento de dor", finalizou.