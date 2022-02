Da Redação

Motociclista morre ao bater contra caminhão na BR-277

Um rapaz de 28 anos faleceu ao bater sua moto contra a traseira de um caminhão, na BR-277 em São José dos Pinhais. O acidente ocorreu em frente à fábrica da Renault, na noite deste domingo (06).

O rapaz, identificado como Rodolfo Pauluk Ferreira, não resistiu aos ferimentos morreu no local. o motociclista pilotava uma moto Honda CG 160 Start Vermelha, quando colidiu contra a traseira de uma caminhão.

O caminhoneiro não foi localizado, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) . A equipe da PRF fez a sinalização e o boletim da ocorrência. O local do acidente foi isolado até a chegada da policia criminalística, que esteve no local e fez a perícia. O Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba foi acionado e recolheu o corpo da vítima.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

Informações da Banda B