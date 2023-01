Motociclista gravado sendo levado por enxurrada é encontrado morto

Da Redação

O corpo de Warley foi encontrado na manhã desta terça-feira (31)

Um motociclista que foi gravado sendo arrastado por uma enxurrada nessa segunda-feira (30), em Goiânia, Goiás, foi encontrado morto na manhã desta terça (31). De acordo com as informações do UOL, a vítima, identificada como Warley de Melo Adorno, de 22 anos, contrariou pedidos da família para que esperasse o fim do temporal antes de sair porque, conforme um amigo dele, tentava participar de uma entrevista de emprego.

Uma pessoa flagrou o momento em que Warley tentou cruzar a Avenida C-107 com uma motocicleta. Isso ocorreu por volta das 14h30 e chovia bastante nesse momento.

Por conta do temporal, uma enxurrada se formou no local e arrastou o jovem para dentro do Córrego Cascavel, às margens da via.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para resgatar o rapaz. Porém, como ele desapareceu, as autoridades contaram com a ajuda de mergulhadores e drones para buscar por ele.

Ao UOL, o capitão Jonathan Alves Soares disse que o corpo de Warley foi encontrado a cerca de 4 km do local da queda.

"As buscas se concentraram em toda a extensão, que tem pedras, bueiros e pontes; o corpo foi encontrado preso às margens do Córrego Cascavel. Sabíamos da dificuldade do trabalho por causa do volume da chuva", disse o capitão.

Um amigo de Warley, que acompanhou as buscas e pediu para não ser identificado, disse que o jovem estava a caminho de uma entrevista de emprego. "Ele estava de férias, mas procurando um novo trabalho".

Com informações do UOL.

