Motociclista empina moto, passageira cai e morre atropelada por ônibus

Um acidente de trânsito terminou com a morte de uma jovem de 26 anos em um trecho da BR-262. A vítima, que não teve a identidade divulgada, caiu da garupa de uma motocicleta após o piloto empinar o veículo. Na sequência, ela foi atropelada por um ônibus.

O caso ocorreu na madrugada da última terça-feira (19) no quilômetro 373 da rodovia, em Juatuba, Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG).

Uma testemunha afirmou que a mulher foi atropelada por um ônibus ao cair da garupa da motocicleta quando o piloto empinou o veículo, em uma manobra chamada de “grau”. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Uma equipe do Posto Médico-Legal foi chamada para recolher o corpo.

O condutor da motocicleta, segundo a testemunha, fugiu do local. A Polícia Civil investiga o caso. “A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) procedeu com a remoção do corpo da mulher, de 26 anos. (...) A instituição apura as circunstâncias e a causa do acidente”, informou.

