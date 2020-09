Motociclista é atingida por carro e caí em bueiro; assista - TNOnline

Continua após publicidade

Na tarde desta quarta-feira (5), uma motociclista caiu em um bueiro após ser atingida por um veículo, em Paragominas, no Pará. A colisão foi registrada por câmeras de segurança que ficam próximas do local.

Conforme as imagens, o motorista do automóvel tentou realizar uma conversão à esquerda quando acabou atingindo a motociclista que vinha da direção contrária. Com o impacto, a mulher foi jogada da moto e caiu diretamente em um bueiro que fica na esquina da via.

Nas filmagens, o condutor do automóvel desce do carro e chama pessoas que passavam pelo local para ajudar a resgatar a vítima.

Assista: