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ACIDENTE

Motociclista cai ao passar por buraco na rua e recebe R$ 279 mil de indenização

O acidente ocorreu no último domingo (05), quando a mulher perdeu o controle da motocicleta ao passar por um buraco

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 20:35:17 Editado em 07.07.2026, 20:35:03
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Motociclista cai ao passar por buraco na rua e recebe R$ 279 mil de indenização
Autor Ela trabalha como motociclista e estava a serviço no momento da queda - Foto: Reprodução

A concessionária Águas de Manaus foi multada em R$ 279.284,14 pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) após uma motociclista sofrer um acidente na rua Omágua, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

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O acidente ocorreu no último domingo (05), quando a mulher perdeu o controle da motocicleta ao passar por um buraco deixado por obras na via. Ela trabalha como motociclista e estava a serviço no momento da queda. A vítima foi socorrida e passa bem.

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Segundo a Ageman, a inspeção técnica identificou falhas na recomposição do asfalto realizadas após intervenções na rede de esgoto. O pavimento apresentava irregularidades, o que motivou a notificação à concessionária para a recuperação urgente da via.

Em nota, a Águas de Manaus informou que a recomposição asfáltica da rua Omágua já foi concluída. A empresa afirmou que prestou assistência à vítima e mantém contato para o ressarcimento dos prejuízos.

O diretor-presidente da Ageman, Ebenezer Bezerra, afirmou que a fiscalização seguirá rigorosa e que todas as medidas previstas no contrato serão adotadas em caso de falhas. Nos últimos dias, mais de 300 ruas e avenidas foram vistoriadas pela agência.

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