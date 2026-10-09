Motociclista atropela primo e os dois morrem em acidente no litoral de SC

Dois primos morreram em um acidente de trânsito ocorrido na quinta-feira (8), no município de Penha, no Litoral Norte de Santa Catarina, após um deles atropelar o outro. A fatalidade aconteceu por volta do meio-dia, na área urbana da cidade, quando o pedestre Gonçalo Ciryno Bento, de 68 anos, atravessava um trecho reto da Estrada Geral Santa Lídia e foi atingido em cheio por uma motocicleta Kawasaki Z900, conduzida por João Batista Bento, de 51. Com o impacto da colisão, os dois homens não resistiram aos graves ferimentos e morreram no próprio local, antes mesmo de serem encaminhados a uma unidade de saúde.

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As autoridades foram imediatamente mobilizadas para o atendimento da ocorrência. A Polícia Militar realizou o isolamento da área do acidente para garantir a segurança da via e preservar a cena. Na sequência, a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP) foram acionados para realizar os levantamentos técnicos e a perícia do local. O caso já está sob investigação das autoridades, que trabalham para esclarecer as dinâmicas e circunstâncias exatas do atropelamento. Informações dos investigadores apontam que, a princípio, não houve a participação de nenhum outro veículo ou pedestre na ocorrência.

As identidades das vítimas, bem como a confirmação de que eram familiares, foram validadas logo após o acidente pelas equipes dos Bombeiros Voluntários e pelas autoridades locais. Nas redes sociais, o prefeito de Penha, Luizinho Américo, manifestou pesar e lamentou publicamente as mortes, prestando solidariedade aos familiares pela perda repentina de ambos os primos.