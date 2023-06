Motociclista atropela onça, cai e é morto atingido por caminhão

Siga o TNOnline no Google News

Agentes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foram mobilizados para atender um acidente com morte na noite dessa terça-feira (20), na BA-160, entre as cidades de Xique-Xique e Barra, no oeste da Bahia. Um motociclista de 26 anos faleceu após atropelar uma onça, cair na rodovia e ser atingido por um caminhão. O fato foi registrado por volta das 20h.

Conforme as autoridades, a vítima, identificada como Marciel Borges Moreira de 26 anos, foi surpreendido pelo animal quando transitava pela pista. Ele não conseguiu frear ou desviar do felino e acabou o atropelando. Com a batida, o jovem caiu e foi atingido pelo veículo de carga.

Marciel Moreira trabalhava como comerciante na cidade de Xique-Xique e estava a caminho de uma festa junina no município de Barra. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local por volta das 21h para recolher o corpo que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Irecê.

Foto por Reprodução/Redes Sociais A motocicleta ficou caída às margens da rodovia





