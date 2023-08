Motociclista a mais de 200 km/h morre ao atingir carro em rodovia

Siga o TNOnline no Google News

Um acidente de trânsito, registrado no último domingo, dia 13 de agosto, terminou com a morte de um jovem de 28 anos, identificado como João Igrisson Diógenes do Nascimento. Imagens que circulam nas redes sociais mostram como a tragédia aconteceu. (Assista abaixo)

A vítima pilotava uma motocicleta a mais de 200 km/h pela rodovia CE-085, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará, quando atingiu a lateral de um carro. No vídeo, é possível ver que o rapaz foi arremessado por vários metros.

Uma equipe de socorro foi acionada e encaminhou João a um hospital, mas, nessa segunda-feira (14), ele acabou não resistindo aos ferimentos e morreu.

O vídeo foi gravado por uma câmera acoplada no capacete de outro motociclista, que também ultrapassou o limite de velocidade. Assista:

Atenção, imagens fortes

Através das redes sociais, João, que era natural de Jaguaribe, mostrava a admiração que tinha por motos de alta cilindrada.

