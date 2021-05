Motocicleta pega fogo em posto de combustíveis; Vídeo

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Por volta das 11h deste domingo (16), um incêndio inesperado assustou clientes e funcionários de posto de combustíveis. De acordo com as informações do G1, ninguém ficou ferido.

Segundo um frentista, alguns motociclistas realizaram uma trilha e já estavam retornando, quando decidiram parar para abastecer. No momento em que uma das motos tinha o tanque preenchido de combustível, um incêndio começou e todos saíram correndo.

Um funcionário do posto controlou a situação com o uso de um extintor. Toda ação foi registrada pelas câmeras de segurança do posto.

O veículo estava próximo da bomba de combustível, porém as chamas consumiram apenas a moto.

O fato aconteceu no município de Granja, no Ceará.