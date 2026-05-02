Motoboy celebra gravidez de duas das sete esposas: 'Muita alegria em família'
Ivan Rocha, de 36 anos, afirma que o desafio será dobrado com a chegada das crianças
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Ivan Rocha, motoboy de 36 anos residente em Atibaia (SP), vive uma rotina atípica ao lado de suas sete esposas e prepara-se agora para a chegada de dois filhos, gerados por mães diferentes. As gestações de Laís Rocha, de 27 anos, e da influenciadora Maria Eduarda Silva, de 19, ocorrem simultaneamente, trazendo um novo desafio para o núcleo familiar.
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O motoboy, que já possui filhos, admite que a paternidade dupla exige atenção redobrada. “Bate aquele medinho. São duas crianças extremamente vulneráveis, em que você precisa ser presente”, afirmou ele, ao Metrópoles. Apesar da responsabilidade, ele reforça que o sentimento predominante é de celebração: “Eu sempre amei crianças, sempre quis ter filhos. Mesmo assim, o momento é de muita alegria em família”.
A trajetória das gestantes até aqui foi distinta. Laís, casada com Ivan há uma década, planejava a maternidade há anos e chegou a sofrer um aborto espontâneo em junho de 2025, período em que o relacionamento ainda possuía uma configuração menor. Maria Eduarda, por sua vez, ingressou no grupo no final do ano passado e engravidou um mês depois. Segundo a influenciadora, a recepção da notícia por seus parentes foi positiva: “A minha mãe ficou superfeliz, porque ela sempre me pedia um netinho e eu já queria ser mãe”.
Embora vivam em um grupo numeroso, a organização familiar já estabeleceu papéis claros para a criação dos bebês. Laís explica que a maternidade será individualizada: “Não tem como todo mundo ser mãe dos bebês. As demais meninas vão ser chamadas de tias”.
Os planos para o futuro da família já estão traçados. Após um casamento simbólico previsto para 2027 — dado que o Brasil não reconhece o casamento poliafetivo em cartório —, o grupo pretende ampliar a prole. Conforme adiantado por Laís, a próxima integrante a engravidar será Natália, de 31 anos, a terceira esposa de Ivan.
As informações são do Metrópoles