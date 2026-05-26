Motiva Paraná orienta usuários sobre pedágio eletrônico em Mauá da Serra

A Motiva Paraná inicia, nesta terça-feira (26), uma série de ações para orientar os motoristas sobre o funcionamento do pedágio eletrônico por meio de uma unidade móvel do Serviço de Informação ao Cliente (SIC), que percorrerá diferentes pontos da concessão ao longo da semana.

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Entre terça e quarta-feira, equipes da concessionária estarão no Mapy Restaurante e Café, das 12h às 14h, no km 296 da BR-376, em Mauá da Serra, disponíveis para esclarecer dúvidas dos clientes sobre o novo sistema.

A tecnologia foi implantada no km 2 da PR-445, em Tamarana, e no km 292 da BR-376, em Mauá da Serra. A operação assistida — período de 10 dias em que não há cobrança — teve início no dia 22 de maio. A partir da zero hora de 1º de junho, motoristas que passarem pelos pórticos instalados nas duas rodovias vão pagar a tarifa.

O valor definido é de R$ 10,80, conforme aprovação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), após a conclusão das obras iniciais e dos serviços de recuperação previstos para os primeiros 12 meses de contrato. Motocicletas estão isentas da cobrança.

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O que é o SIC

O Serviço de Informação ao Cliente (SIC) é uma unidade móvel, totalmente adaptada e com recursos audiovisuais, que percorre os municípios lindeiros às rodovias administrada pela Motiva Paraná com o objetivo de aproximar os projetos e iniciativas realizadas pela concessionária da comunidade.

O SIC conta com profissionais capacitados, que são orientados a tirar dúvidas e esclarecer sobre os principais pontos, como o pedágio eletrônico da Motiva Paraná, além de outros serviços da concessionária, como o atendimento 24 horas nas 13 unidades de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU).

Para saber em qual comunidade o SIC está estacionado, ou tirar dúvidas diretamente, basta acessar o site da Motiva Paraná, na área Notícias.

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