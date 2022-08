Moscas carnívoras extintas há quase 200 anos são descobertas

Da Redação

Moscas carnívoras conhecidas como águias-pescadoras, da espécie Thyreophora cynophila que eram dadas como extintas desde 1836 foram encontradas em um Parque Nacional, no sul da França. A descoberta foi feita por um guarda-florestal, que durante o expediente no Vale do Ossau, região montanhosa onde fica o parque, encontrou um amontoado de moscas rondando os restos mortais de um javali.

O homem ficou surpreso ao reparar que não eram moscas comuns, já que essa espécie se diferencia por ter a cabeça laranja, corpo de coloração azul metálica e as asas com um par de manchas pretas. A mosca foi documentada pela primeira vez no século 18 por um botânico alemão, e se caracteriza por ser mais ativa no inverno. Com exceção desse registro, não era encontrada havia mais de 200 anos.

Esse registro atual se soma a um caso de 2009, em que um fotógrafo também conseguiu capturar a imagem da mosca. Conforme especialistas em insetos, a espécie permaneceu sem ser vista por tanto tempo devido à sua maneira de buscar alimentos, que normalmente ocorre à noite, no inverno e em regiões de difícil acesso, o que torna difícil que profissionais especializados consigam observá-los.

