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Morte de Rick: polícia vai analisar celular e câmera encontrados após queda de helicóptero

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A investigação sobre a queda do helicóptero que matou o cantor Rick, da dupla com Renner, entra em uma nova etapa com a perícia de equipamentos encontrados na região do acidente. A Polícia Civil de Santa Catarina pediu à Polícia Científica a análise de celulares e uma câmera que estavam entre os objetos recolhidos após a localização da aeronave, em Urubici.

A expectativa é que o conteúdo dos aparelhos possa fornecer elementos sobre o que ocorreu durante o voo e nos momentos anteriores à queda. Registros armazenados nos equipamentos, incluindo imagens, comunicações e outros dados, serão analisados.

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A Polícia Civil mantém um inquérito para verificar as circunstâncias do acidente e eventual participação de conduta humana dolosa ou culposa que possa ter implicações criminais. Até o momento, segundo a corporação, não há elementos suficientes para determinar o que provocou o acidente.

Paralelamente, a ocorrência é investigada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), com participação do Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa V).

A apuração técnica tem como objetivo identificar fatores que contribuíram para a queda e produzir informações para prevenir novos acidentes, sem finalidade de atribuir responsabilidade criminal.

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A aeronave, de matrícula PP-MGR, havia partido de Porto Belo com destino a São Joaquim na tarde do dia 21 de setembro. Durante o trajeto, desapareceu na região de Urubici. Os destroços foram encontrados na manhã seguinte em uma área de difícil acesso, na localidade de Santa Bárbara.

Além de Rick, morreram no acidente o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antonio Roberto Nóbrega Araújo e o copiloto Leopoldo Barros.

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investigação RICK/MORTE/ACIDENTE/HELICÓPTERO
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