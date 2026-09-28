Morte de Rick em acidente de helicóptero: troca de mensagens revela preocupação com o mau tempo

Uma troca de mensagens e chamadas telefônicas entre o copiloto do helicóptero em que estava o cantor sertanejo Rick e um operador do Aeroporto de Lages, em Santa Catarina, mostra que o condutor da aeronave estava preocupado com as condições climáticas do dia do voo. A conversa foi divulgada pelo Fantástico, da TV Globo.

A aeronave em que o artista viajava, um modelo Bell 430, decolou de Porto Belo, no litoral catarinense, por volta das 11h com destino a São Joaquim, na Serra Catarinense, mas acabou caindo na região de Urubici.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Às 6h59, Leopoldo Teixeira, o copiloto do helicóptero, enviou uma mensagem para Juliano Luft, operador do aeroporto de Lages, local onde o helicóptero deveria realizar uma parada técnica para reabastecimento. Leopoldo perguntou se Juliano poderia enviar uma fotografia das condições meteorológicas locais.

Às 7h52, Luft mandou uma foto mostrando que o tempo em Lages apresentava boas condições visuais. Contudo, fez uma ressalva e alertou que "mais tarde choveria" e recomendou que, quanto antes eles decolassem, melhor seria.

Minutos depois, o próprio comandante da aeronave, Antônio Nóbrega de Araújo, entrou em contato com Juliano. O operador relatou que o piloto demonstrou ciência de que o clima estava ruim no destino final desejado e solicitou o envio de novas fotos e vídeos atualizados sobre a situação meteorológica na região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Naquela manhã, a Defesa Civil estadual já havia emitido um alerta severo para a região de São Joaquim, prevendo tempestades, vendavais, raios e queda de granizo.

Às 11h, a aeronave iniciou o voo rumo à serra. O último contato tentado ocorreu às 11h37. Juliano Luft enviou uma mensagem perguntando se a equipe já tinha uma estimativa de horário para pousar e reabastecer em Lages. A mensagem, no entanto, não chegou a ser recebida nem respondida.

Quem era o cantor Rick?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O acidente causou a morte de Geraldo Antonio de Carvalho, conhecido nacionalmente pelo nome artístico de Rick. Nascido em Monte do Carmo, no Tocantins, o artista iniciou a carreira ainda na infância e alcançou a projeção nacional a partir dos anos mil novecentos e noventa com a dupla Rick & Renner, ao lado de seu parceiro de longa data.

Juntos, emplacaram grandes sucessos da música sertaneja brasileira, como as canções "Ela é Demais", "Cara de Pau", "Filha", "Bebedeira", "Nos Bares da Cidade" e "Eu Mereço". Além do trabalho como intérprete, Rick construiu uma sólida trajetória como compositor e produtor musical, sendo autor de sucessos gravados por grandes nomes do gênero, a exemplo de Zezé Di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó, Bruno & Marrone, e João Paulo & Daniel. O cantor era casado com Geralda Carvalho há mais de quarenta anos, com quem teve dois filhos.