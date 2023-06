Morte de político, massacre e OVNI: previsões para os próximos meses

As previsões sobre o futuro são algo que chamam muito atenção nas redes sociais e, nesta quarta-feira (21), um perfil do Instagram se tornou um dos assuntos mais comentados depois de publicar alguns possíveis acontecimentos para os próximos meses de 2023.

"Sensações intuitivas, visões, advertências e mensagens acerca do que está por vir no Brasil e no Mundo". Foi assim que o perfil Futurizando explicou a publicação que traz as previsões para o segundo semestre.

Com mais de 437 mil seguidores, a página previu cenas macabras. Entre elas está a morte de um político brasileiro com influência global. Quando isso acontecer, de acordo com a previsão, os "seguidores desse político irão sustentar a ideia de uma sabotagem, relutando em aceitar sua partida".

O "oráculo" também revela um grande massacre na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, durante o final do ano. A página aconselhou seriamente aos seguidores a tomarem cuidado "para onde planejam ir" durante as férias.

Paraná

O Estado do Paraná também não ficou de fora das previsões assustadoras. Conforme o post, nos próximos meses de 2023 a cidade de Curitiba receberá a "visita" de muitos OVNIs. "Um fenômeno marcante se desdobrará e ganhará destaque em noticiários ao redor do mundo". A previsão aponta que a população começará a se questionar sobre o que está sendo "escondido".

Famosos

O perfil também fala sobre as celebridades: Neymar e Bruna Biancardi irão terminar o relacionamento em breve; Mel Maia e MC Daniel são almas gêmeas e irão se casar; a ex-BBB Viih Tube terá um outro filho; e Monark será preso.

Confira abaixo a publicação e mais algumas das possibilidades de acontecimentos:





