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Morte de menino de 8 anos atropelado por motorista bêbado causa comoção em SC

Miguel Mesch andava de bicicleta na cidade de Jaraguá do Sul quando foi atingido no último sábado (16)

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.05.2026, 17:07:46 Editado em 19.05.2026, 17:07:40
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Morte de menino de 8 anos atropelado por motorista bêbado causa comoção em SC
Autor Miguel Mesch, de 8 anos, morreu nesta segunda-feira (18) - Foto: Reprodução

O menino Miguel Mesch, de 8 anos, morreu nesta segunda-feira (18) após não resistir aos ferimentos causados por um atropelamento no último sábado (16), em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. A criança andava de bicicleta às margens de uma via quando foi atingida por uma picape dirigida por um homem de 40 anos sob efeito de álcool. O falecimento da vítima foi confirmado pelo Hospital Jaraguá, onde o menino estava internado em estado grave.

-LEIA MAIS: Jovem morre eletrocutada ao encostar em veículo durante festa de som automotivo

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O acidente foi registrado em vídeo por testemunhas que seguiam logo atrás da picape. De acordo com a Polícia Militar, os ocupantes do veículo de trás começaram a filmar o trajeto ao perceberem que o condutor trafegava em zigue-zague. As imagens capturaram o instante em que o motorista desviou para o canto da pista, atropelou a criança e, logo em seguida, colidiu na traseira de outro automóvel. Após a batida, o suspeito foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou a concentração de 0,91 miligramas de álcool por litro de ar expelido, índice que comprova a embriaguez. Ele foi preso em flagrante no local.

Nesta segunda-feira, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina informou que o homem passou por audiência de custódia e teve a liberdade provisória decretada mediante o cumprimento de medidas cautelares, incluindo o pagamento de fiança.

O delegado Henrique Valadão, que atendeu a ocorrência no plantão, explicou que o suspeito foi inicialmente autuado por lesão corporal culposa na direção de veículo sob efeito de álcool, enquadramento que deve ser atualizado com a confirmação do óbito. Perícias foram solicitadas no local do acidente e o caso será encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Jaraguá para a conclusão dos laudos e das oitivas.

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A morte precoce de Miguel gerou comoção na cidade. Nas redes sociais, a Escola de Futebol Rio da Luz, onde o menino treinava, publicou uma nota de pesar lamentando profundamente o ocorrido. Na homenagem, a instituição ressaltou que Miguel não era apenas um aluno, mas um amigo e um companheiro querido, descrito como uma criança especial que conquistava a todos com o seu jeito único.


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Um post compartilhado por A.D.R.L - Escola de Futebol Rio da Luz (@escoladefutebolriodaluz)


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