Morte de menino de 8 anos atropelado por motorista bêbado causa comoção em SC

O menino Miguel Mesch, de 8 anos, morreu nesta segunda-feira (18) após não resistir aos ferimentos causados por um atropelamento no último sábado (16), em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. A criança andava de bicicleta às margens de uma via quando foi atingida por uma picape dirigida por um homem de 40 anos sob efeito de álcool. O falecimento da vítima foi confirmado pelo Hospital Jaraguá, onde o menino estava internado em estado grave.

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O acidente foi registrado em vídeo por testemunhas que seguiam logo atrás da picape. De acordo com a Polícia Militar, os ocupantes do veículo de trás começaram a filmar o trajeto ao perceberem que o condutor trafegava em zigue-zague. As imagens capturaram o instante em que o motorista desviou para o canto da pista, atropelou a criança e, logo em seguida, colidiu na traseira de outro automóvel. Após a batida, o suspeito foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou a concentração de 0,91 miligramas de álcool por litro de ar expelido, índice que comprova a embriaguez. Ele foi preso em flagrante no local.

Nesta segunda-feira, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina informou que o homem passou por audiência de custódia e teve a liberdade provisória decretada mediante o cumprimento de medidas cautelares, incluindo o pagamento de fiança.

O delegado Henrique Valadão, que atendeu a ocorrência no plantão, explicou que o suspeito foi inicialmente autuado por lesão corporal culposa na direção de veículo sob efeito de álcool, enquadramento que deve ser atualizado com a confirmação do óbito. Perícias foram solicitadas no local do acidente e o caso será encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Jaraguá para a conclusão dos laudos e das oitivas.

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A morte precoce de Miguel gerou comoção na cidade. Nas redes sociais, a Escola de Futebol Rio da Luz, onde o menino treinava, publicou uma nota de pesar lamentando profundamente o ocorrido. Na homenagem, a instituição ressaltou que Miguel não era apenas um aluno, mas um amigo e um companheiro querido, descrito como uma criança especial que conquistava a todos com o seu jeito único.









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