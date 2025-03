Morte de delegado na Chácara Santo Antônio: polícia prende dois suspeitos durante novo assalto

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Renata Okumura (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Dois homens, de 20 e 22 anos, foram presos, na terça-feira, 25, suspeitos de envolvimento na morte do delegado Josenildo Belarmino de Moura Júnior, de 32 anos, baleado durante um assalto no dia 14 de janeiro deste ano, na Chácara Santo Antônio, zona sul da capital paulista. A defesa da dupla não foi localizada. O caso foi registrado como latrocínio consumado.

continua após publicidade

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, os dois foram detidos por um policial militar aposentado, na região da Vila Cruzeiro, zona sul de São Paulo, após assaltarem dois pedestres.

"O militar presenciou o crime e interveio, sendo que um dos suspeitos ficou ferido e foi socorrido ao hospital. Posteriormente, foi constatado que os dois estavam com um mandado de prisão em aberto pelo latrocínio contra o delegado", disse a SSP.

continua após publicidade

Com a prisão deles, subiu para quatro o número de presos por participação no crime contra o delegado. "Além de um quinto homem que foi identificado e está foragido."

A secretaria disse ainda que apreendeu com a dupla três celulares e um revólver, além de duas motos com placas trocadas.

O caso foi registrado como roubo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, cumprimento de mandado de prisão temporária e tentativa de homicídio no 11° Distrito Policial de Santo Amaro.

continua após publicidade

Prisões realizadas anteriormente

Conforme a SSP, a primeira prisão aconteceu em 28 de janeiro, na região de Paraisópolis, zona sul. O suspeito foi identificado após um trabalho de investigação que envolveu policiais dos 11° Distrito Policial, onde a vítima trabalhava, e outras seccionais do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap).

Já a segunda foi no último dia 18 de fevereiro. Uma mulher conhecida como "Mainha do Crime", apontada como financiadora de diversos delitos na capital, entre eles o latrocínio contra o delegado, foi detida na mesma região.

continua após publicidade

Suedna Barbosa Carneiro, de 41 anos, já foi condenada a 10 anos e meio de prisão e atualmente cumpria pena em regime aberto. A primeira prisão ocorreu no dia 18 de março de 2022. À época, ela foi denunciada pelo Ministério Público pelos crimes de receptação, porte ilegal de arma e associação criminosa. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dela.

Desta vez, no endereço dela, os policiais apreenderam três armas de fogo, mochilas de entrega, capacetes e outros acessórios usados nos crimes. Também foram encontrados equipamentos eletrônicos que serão analisados pelos investigadores.

continua após publicidade

Ela também é apontada como financiadora de crimes de roubo como o que vitimou o ciclista Victor Medrado, que pedalava em frente ao Parque do Povo, no dia 13.

Crime contra o delegado

A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança da via. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o delegado é abordado. Nas imagens, é possível ver Moura Júnior, que estava de folga, caminhando pela rua Amaro Guerra de camiseta, bermuda e chinelo. Na sequência, o criminoso chega em uma moto, estaciona à frente de um trecho da calçada, perto de uma obra.

O ladrão, então, desce do veículo e aborda a vítima. De capacete e apontando a arma para Moura Júnior, ele revista o delegado, que estava armado. Em seguida, atira contra a vítima, que cai ao lado de um carro. O criminoso foge de moto.

O caso ocorreu pouco mais de três meses após a morte de um outro delegado em tentativa de assalto na Vila Romana, na região da Lapa, na zona oeste da capital.

Moura Júnior foi alvejado com quatro tiros: dois nas costas, um no braço e outro na garganta. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. (Colaboraram Caio Possati e Ítalo Lo Re)