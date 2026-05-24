Morte de 83 bovinos durante onda de frio em MS é investigada e acende alerta entre pecuaristas

A morte de pelo menos 83 bovinos em Mato Grosso do Sul durante a onda de frio registrada neste mês está sendo investigada pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro). Os casos ocorreram em cinco propriedades rurais, em meio a temperaturas que chegaram a ficar abaixo de 7°C, com sensação térmica próxima de 0°C em algumas regiões do estado.

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Do total de animais mortos, 74 estavam em quatro propriedades de Nova Andradina e nove em uma fazenda no município de Angélica. A principal suspeita é hipotermia, condição provocada pela perda excessiva de calor corporal, agravada pela combinação de frio intenso, vento e umidade. A Iagro explica que bovinos são mais adaptados a climas quentes e podem ter dificuldade de manter a temperatura corporal em quedas bruscas de temperatura, especialmente quando não há proteção adequada. A resistência dos animais também varia conforme idade, estado nutricional, raça e acesso a abrigo.



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A ausência de áreas protegidas em pastagens abertas pode agravar o quadro, principalmente em períodos de vento forte e chuva. Animais mais jovens, debilitados ou mal alimentados são os mais vulneráveis, segundo técnicos da área.

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Para reduzir o risco de novas mortes, a Iagro recomenda que produtores garantam suplementação alimentar para manter a energia do rebanho, disponibilizem áreas protegidas contra vento e chuva como capões de mata ou barreiras naturais, evitem manter os animais em áreas abertas e próximas a corpos d'água, reforcem o acompanhamento veterinário e o calendário sanitário, e separem animais mais sensíveis para manejo específico.

A agência alerta que novas ondas de frio podem voltar a ocorrer e reforça que medidas preventivas são essenciais para evitar prejuízos. Em 2023, o estado já havia registrado mais de 2,5 mil mortes de bovinos em situação semelhante, o que mantém o setor em estado de atenção durante o inverno.