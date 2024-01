Morre Zagallo, o maior campeão da Copa do Mundo de Futebol

Com os dois títulos vencidos como treinador e os dois como jogador, Zagallo é o recordista de Mundiais

Mario Jorge Lobo Zagallo, o lendário “Velho Lobo” do futebol, faleceu na noite de sexta-feira (5), aos 92 anos, no Rio de Janeiro, confirmou sua assessoria. Internado desde dezembro, a causa foi falência múltipla dos órgãos.

A família emitiu nota lamentando a perda do eterno tetracampeão mundial.

” É com enorme pesar que informamos o falecimento de nosso eterno tetracampeão mundial Mario Jorge Lobo Zagallo.



Um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano. Ídolo gigante. Um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas.



Agradecemos a Deus pelo tempo que pudemos conviver com você e pedimos ao Pai que encontremos conforto nas boas lembranças e no grande exemplo que você nos deixa. “, diz a nota publicada pela família.

Zagallo é uma das maiores lendas do futebol brasileiro. Foi o treinador da icônica Seleção Brasileira de 1970, tricampeã mundial no México. Ganhou duas Copas como jogador: a de 1958, na Suécia, e a de 1962, no Chile. Foi coordenador de Parreira em 1994, Copa que o Brasil também venceu, nos Estados Unidos.

Ele também foi vice campeão como treinador da Seleção em 1998, na França. Trabalhou também na Copa de 2006, novamente na comissão técnica de Parreira.

Com os dois títulos vencidos como treinador e os dois como jogador, é o recordista de Mundiais, além de ser uma das três pessoas que conquistaram a Copa do Mundo tanto como jogador quanto treinador.

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, decretou luto oficial de sete dias pela morte de Zagallo.

