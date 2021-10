Morre Victor Knoll, professor de filosofia da USP, aos 85 anos

Da Redação

Morreu neste sábado, 9, o professor Victor Knoll, aos 85 anos. Ele lecionava no Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo (USP), onde atuou por 40 anos (entre 1962 e 2002) na área de estética e filosofia da arte. Em parceria com a professora Gilda de Mello e Souza, foi um dos responsáveis pela implementação e fortalecimento desta área no departamento. Ele é autor do livro "Paciente Arlequinada", de 1983. A obra fala de Mário de Andrade como poeta, aliando o discurso filosófico com o objeto artístico.

Mesmo já tendo se aposentado, o professor orientava dissertações e teses, mantendo o cuidado e descrição. No Departamento de Filosofia, Knoll ocupou diferentes cargos, sobretudo em uma época em que a vida política enfrentava dificuldades no País. Por nove anos, participou do Jornal de Resenhas. Ele também incentivou a atividade de tradução em filosofia, dirigindo cadernos de tradução e supervisionando a tradução em quatro volumes dos cursos de estética de Hegel.

O velório ocorre a partir das 18h deste sábado. O professor será enterrado no domingo, às 9h, no Cemitério da Paz.