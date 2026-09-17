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Morre vereador que se envolveu em acidente e deixou vítima pintada de tinta verde

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O vereador de Quixeramobim (CE), Antônio François , de 67 anos, morreu na noite de terça-feira, 15, cinco dias após sofrer um acidente de trânsito na CE-060.

O acidente aconteceu na noite da quinta-feira passada, 10. O carro conduzido por François colidiu com uma caminhonete que transportava recipientes com tinta. Uma motocicleta que passava pelo trecho também foi atingida.

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Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas o vereador. Com o impacto, os recipientes com tinta se romperam sobre o motorista da caminhonete.

Nas últimas horas, em razão do acidente, o termo "Vereador" apareceu entre os de mais relevância nas buscas feitas pelo Google Trends.

O vereador chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo levado ao Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim. Posteriormente, foi transferido para um hospital particular em Fortaleza.

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Ele foi internado em uma UTI de um hospital em Fortaleza desde a colisão, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Câmara Municipal lamentou a morte e decretou luto oficial de três dias.

"Ex-presidente da Câmara Municipal de Quixeramobim por duas vezes, François Saldanha deixa, além da saudade entre familiares, amigos e colegas, um importante legado de serviço, dedicação e compromisso com a população de Quixeramobim. Sua trajetória na vida pública foi marcada pelo desejo de contribuir com o desenvolvimento do município e pelo trabalho em defesa dos interesses da comunidade", diz a Câmara.

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ACIDENTE/VEREADOR/QUIXERAMOBIM/MORTE
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