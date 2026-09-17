Morre vereador que se envolveu em acidente e deixou vítima pintada de tinta verde

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

O vereador de Quixeramobim (CE), Antônio François , de 67 anos, morreu na noite de terça-feira, 15, cinco dias após sofrer um acidente de trânsito na CE-060.

O acidente aconteceu na noite da quinta-feira passada, 10. O carro conduzido por François colidiu com uma caminhonete que transportava recipientes com tinta. Uma motocicleta que passava pelo trecho também foi atingida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas o vereador. Com o impacto, os recipientes com tinta se romperam sobre o motorista da caminhonete.

Nas últimas horas, em razão do acidente, o termo "Vereador" apareceu entre os de mais relevância nas buscas feitas pelo Google Trends.

O vereador chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo levado ao Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim. Posteriormente, foi transferido para um hospital particular em Fortaleza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele foi internado em uma UTI de um hospital em Fortaleza desde a colisão, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Câmara Municipal lamentou a morte e decretou luto oficial de três dias.

"Ex-presidente da Câmara Municipal de Quixeramobim por duas vezes, François Saldanha deixa, além da saudade entre familiares, amigos e colegas, um importante legado de serviço, dedicação e compromisso com a população de Quixeramobim. Sua trajetória na vida pública foi marcada pelo desejo de contribuir com o desenvolvimento do município e pelo trabalho em defesa dos interesses da comunidade", diz a Câmara.