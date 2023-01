Morre Vana Lopes, 1ª mulher a denunciar o ex-médico Roger Abdelmassih por abusos

Redação (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Vana Lopes, primeira vítima a denunciar Roger Abdelmassih, ex-médico condenado pelo estupro de dezenas de pacientes, morreu na madrugada deste sábado, 28. A informação foi confirmada por Maria do Carmo Santos, ativista e atual presidente do grupo Vítimas Unidas, criado por Vana em 2011 para coletar informações sobre o criminoso, que na época estava foragido, e reunir vítimas.

continua após publicidade .

"Ela, que tanto fez por centenas de vítimas de crimes hediondos no Brasil, descobriu um câncer de mama há quatro anos e enfrentava bravamente esta doença terrível", escreveu Maria em post na página do grupo. Segundo a publicação, Vana vivia em Portugal com o marido, Jorge, mas morreu no Brasil e deixou uma filha, uma neta e uma bisneta.

Especialista em reprodução humana, Abdelmassih, de 79 anos, estuprava as vítimas enquanto elas estavam sedadas para a fertilização ou outras etapas do tratamento, como apontam denúncias e condenações na Justiça. Ele foi condenado a 278 anos e segue preso.