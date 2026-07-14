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Morre um dos homens baleados por policial civil em 'brincadeira' de falso assalto em SP

Escrito por Geovanna Hora (via Agência Estado)
Publicado em 14.07.2026, 15:31:00 Editado em 14.07.2026, 15:42:26
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Um dos homens baleados por um policial civil de folga na tarde de segunda-feira, 13, na Vila Regente Feijó, na zona leste de São Paulo, durante uma "brincadeira" de falso assalto, morreu horas depois no hospital.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) afirmou que os dois homens, de 36 e 21 anos, que ficaram feridos durante a ação, foram encaminhados ao Hospital Vila Alpina. O mais velho, que conduzia a motocicleta, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade no fim da tarde de segunda-feira.

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A dupla foi baleada durante uma "brincadeira" de falso assalto, em frente a uma concessionária na Avenida Sapopemba. Um policial civil, de 31 anos, estava no estabelecimento.

Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que o agente observava um carro ao lado de dois funcionários da loja. Em seguida, os dois homens se aproximam em uma motocicleta, sobem na calçada, anunciam o assalto e fazem menção de estar armados.

O policial, que estava de folga, intervém e atinge os dois. O condutor, que morreu horas depois, cai na calçada com a motocicleta.

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Após serem atingidos pelos disparos, os feridos alegaram que se tratava de uma brincadeira, porque eram conhecidos dos funcionários da loja.

O caso foi registrado como lesão corporal decorrente de intervenção policial e legítima defesa no 42º Distrito Policial, do Parque São Lucas. A Corregedoria da Polícia Civil acompanha o caso.

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