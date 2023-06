Morre Treat Williams, famoso por séries "Chicago Fire" e "Everwood"

Morreu nesta segunda-feira (13) o ator Treat Williams aos 71 anos. Ele foi vítima de um acidente de trânsito em Vermont, nos Estados Unidos. Artista era conhecido por papéis de destaque nas séries Chicago Fire (2013-2018) e Everwood (2002-2006) e no filme Hair (1979).

A morte foi confirmada pelo agente de Williams, Barry McPherson. "Estou arrasado. Ele era um cara muito legal. Ele era tão talentoso", disse o representante.

Segundo informações da polícia local, o acidente ocorreu no fim da tarde de segunda. Uma SUV bateu contra a motocicleta do ator, segundo noticiou o The New York Times. As autoridades afirmaram que o artista não conseguiu evitar a colisão e acabou jogado para fora da moto.

Ele usava capacete no momento do acidente, mas sofreu lesões graves e morreu em um hospital de Albany (NY), para onde foi levado ao local de helicóptero. O motorista da SUV não foi hospitalizado e o caso será investigado.

