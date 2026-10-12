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Morre trabalhador que teve 80% do corpo queimado em fábrica de tintas em SC

Alan Schardosim Amândio, de 27 anos, estava internado desde o dia 5 de outubro

Escrito por Da Redação
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Morre trabalhador que teve 80% do corpo queimado em fábrica de tintas em SC
Autor Caso ocorreu na última segunda-feira - Foto: Divulgação/CBMSC

Morreu nesta segunda-feira (12) Alan Schardosim Amândio, de 27 anos, trabalhador que teve 80% do corpo queimado durante um acidente na empresa Anjo Tintas, localizada em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. O jovem estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed Criciúma desde a última segunda-feira (5), data em que o incidente ocorreu.

-LEIA MAIS: Motorista morre após bater carro de frente contra bitrem na BR-369

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O acidente foi provocado por um incêndio durante o processo de transferência de um produto químico. De acordo com os registros da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), Alan estava próximo ao caminhão utilizado na operação quando foi atingido pelas chamas, sofrendo queimaduras de terceiro grau. Ao todo, a ocorrência deixou 17 pessoas feridas.


Morre trabalhador que teve 80% do corpo queimado em fábrica de tintas em SC
AutorAlan Schardosim Amândio, de 27 anos - Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Em nota oficial, a Anjo Tintas manifestou profundo pesar pelo falecimento do funcionário e informou que está prestando todo o apoio e assistência necessários à família, além de se solidarizar com amigos e colegas de trabalho. A empresa também destacou que permanece à disposição dos órgãos competentes e segue colaborando com as autoridades para o esclarecimento das causas do acidente.

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Alan deixa a esposa e um filho. Segundo informações da Funerária Millenium, o velório tem início às 20h desta segunda-feira (12). A cerimônia de cremação está marcada para as 10h de terça-feira (13), no Crematório Millenium, também no município de Criciúma.

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acidente de trabalho Criciúma queimaduras Segurança no Trabalho TINTAS
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