Morre Tereza Barroso, mulher do ministro Barroso, do STF

Morreu nesta sexta-feira (13), aos 57 anos, Tereza Barroso, mulher do ministro Luís Roberto Barroso, do STF

Morreu nesta sexta-feira (13), aos 57 anos, Tereza Barroso, mulher do ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal). Conforme informações do Supremo, ela faleceu em razão de complicações decorrentes de um câncer na cabeça do fêmur.

De acordo com a assessoria, informações sobre o velório e o enterro não serão divulgadas para preservar a família.

"Discreta, mas queridíssima, conservou o bom humor até o último momento de lucidez. A família - Luís Roberto, Luna e Bernardo - está serena e confortada. Tereza viveu uma vida boa e feliz", disse o comunicado do STF.

O advogado-geral da União, Jorge Messias, lamentou a perda de Tereza.

"Com grande pesar, recebi há pouco a notícia do falecimento, nesta data (13/01), da senhora Teresa Cristina Van Brussel Barroso, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso. Em nome dos integrantes da Advocacia-Geral da União (AGU), manifesto nossos profundos e respeitosos sentimentos aos familiares e amigos."

