Morre recém-nascido que foi encontrado em parede na Paraíba

Um recém-nascido encontrado entre os muros de duas residências em Caaporã, na Região Metropolitana de João Pessoa, morreu horas após ser resgatado. A informação foi confirmada pela Polícia Civil da Paraíba nesta quarta-feira (20).

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O bebê havia sido localizado ainda com vida na terça-feira (19), mas apresentava quadro clínico gravíssimo. Após os primeiros atendimentos em uma unidade hospitalar de Alhandra, no Litoral Sul paraibano, a criança precisou ser transferida de helicóptero para o Hospital do Servidor General Edson Ramalho, em João Pessoa.

Segundo o hospital, o recém-nascido deu entrada em estado extremamente crítico e, apesar das tentativas de estabilização realizadas pela equipe médica, não resistiu. A morte foi registrada às 23h17.

De acordo com as investigações, o bebê foi encontrado após um morador ouvir barulhos vindos do quintal da residência. Ao verificar a situação com o auxílio de uma escada, ele avistou a criança no espaço entre os muros e acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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A Polícia Civil informou que a mãe do bebê é uma adolescente que teria escondido a gravidez de familiares e do companheiro. Conforme o delegado responsável pelo caso, a jovem teria dado à luz no banheiro da própria casa e, em seguida, colocado o recém-nascido no local onde ele foi encontrado.

Após a confirmação da morte da criança, a polícia solicitou a internação da adolescente por ato infracional análogo aos crimes de aborto e infanticídio. Ela segue internada na maternidade Cândida Vargas, na capital paraibana.

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