Morre pai de Olga, autora do gol do título da Espanha na Copa do Mundo

A Federação Espanhola de Futebol comunicou neste domingo (20) a morte do pai da atleta da seleção, Olga Carmona, responsável pelo gol que deu o título da Copa do Mundo ao país. "Enviamos nossos mais sinceros abraços a Olga e sua família em um momento de profunda dor", escreveu a organização em comunicado publicado no X (antigo Twitter).

"Nós te amamos, Olga, você é história do futebol espanhol."

A lateral esquerda do Real Madrid e da seleção espanhola foi quem marcou o único gol da final contra a Inglaterra neste domingo, na Austrália. Com isso, a jogadora foi diretamente responsável pelo primeiro título do país.

Durante a partida, ao comemorar o gol, ela ainda levantou a camisa para mostrar uma mensagem em homenagem a uma conhecida que tinha morrido há pouco tempo, mãe de uma amiga.

Com informações, g1

