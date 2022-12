Morre padre Jonas Abib, aos 85 anos, fundador da Canção Nova

Da Redação

Monsenhor Jonas Abib, 85 anos

O Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade católica Canção Nova, morreu nesta segunda-feira (12). Ele chegou a ficar internado por um mês e recebeu alta na semana passada, mas não resistiu. Padre Jonas, como era conhecido, tinha 85 anos e era um dos maiores líderes da igreja católica no país.

A confirmação da morte de padre Jonas foi publicada pelo Diácono Nelsinho Correia, que faz parte da Canção Nova. Na publicação, a informação é de que Jonas morreu na noite desta segunda-feira, em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo.

A causa da morte de Padre Jonas ainda não foi confirmada. Conforme a Canção Nova, o velório de Monsenhor Jonas Abib terá duração de três dias e será feito na comunidade, aberto ao público. Inclusive há um convite para que as pessoas possam ir até o interior de São Paulo.

Há pouco mais de um mês, o líder religioso foi internado com um novo quadro de pneumonia. Foi a segunda vez que o religioso católico esteve hospitalizado neste ano, pelo mesmo motivo.

De acordo com a Canção Nova, após receber alta, no dia 8 de dezembro, Padre Jonas iria continuar o tratamento quimioterápico de um mieloma (tipo de câncer), que começou em maio de 2021.

Líder religioso



Nascido no interior de São Paulo, Monsenhor Jonas Abib fundou a comunidade Canção Nova em 1978, junto com um grupo de jovens. Pouco tempo depois, a comunidade passou a atuar nos meios de comunicação, com uma rádio em Cachoeira Paulista, e que atualmente abrange todo o país. Em 1989, a Canção Nova passou também para a TV.

O espaço da Canção Nova no interior de São Paulo era visitado por milhares de pessoas em busca de encontros religiosos, como retiros, e momentos de orações. Em 2004, Monsenhor Jonas Abib inaugurou o Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes, local para mais de 80 mil pessoas.

Além da Canção Nova, Jonas Abib também era presidente da Fundação João Paulo II e membro do Conselho da Renovação Carismática Católica do Brasil. Ele, inclusive, sempre foi visto como um líder religioso que se comunicava bem com os jovens.

Com informações Banda B

