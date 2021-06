Morre paciente que estava com suspeita de fungo negro

Continua após publicidade

Nesta quarta-feira (2), morreu um paciente, de 71 anos, que seguia internado com Covid-19 e suspeita de fungo negro, no Hospital Adventista Pênfigo, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. A morte foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). As informações são do jornal Midiamax.

O homem teve os primeiros sintomas da Covid-19 em 9 de maio, mas só no dia 18 foi diagnosticado com a doença. No dia 28, já hospitalizado, o idoso começou a apresentar sintomas do fungo negro no olho esquerdo, como hemorragia, lesão e inchaço.

Ainda segundo o jornal, com a suspeita para a mucormicose, o hospital notificou a Sesau sobre a gravidade do caso. O paciente conseguiu uma vaga para transferência para um outro hospital, mas morreu antes.

Com informações Istoé Gente.