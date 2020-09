Morre o publicitário Enio Mainardi aos 85 anos com covid-19 - TNOnline

Continua após publicidade

Morreu, neste sábado, o jornalista, escritor e publicitário Enio Mainardi, pai do jornalista Diogo Mainardi, do site O Antagonista.

Enio, que tinha 85 anos, estava internado com covid-19.

Em seu site no O Antagonista, Diogo Mainardi disse que o último encontro com seu pai foi no dia 26 de abril de 2016. "Viajei a São Paulo com meu filho mais velho e deixei-o na casa de meu pai. Eles gravaram um vídeo juntos. É assim que vou recordá-lo - com esse amor exuberante."

Na década de 1970, Mainardi criou a agência de publicidade Proeme, responsável por importantes campanhas publicitárias de marcas fortes, tais como Tostines, Jurema, Bonzo, Cica, Óleo Liza e Smirnoff.