Morre no hospital homem que sofreu acidente durante fuga da PM; veja

O motorista era foragido do sistema penitenciário de Santa Catarina

Morreu no hospital São Lucas em Pato Branco no sudoeste paranaense, o homem de 28 anos, que estava internado desde terça-feira (28), após sofrer um acidente de trânsito enquanto fugia de abordagem da Polícia Militar.

Conforme informações da polícia, o acidente ocorreu por volta de 23 horas de terça-feira (2), quando ele conduzia um veículo GM/Astra, com placas de Toledo, e acabou colidindo com uma edificação na Rua Coronel Bertasso em São Lourenço do Oeste, Santa Catarina, na divisa com o Paraná.

O homem sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital, onde entrou em óbito. O corpo foi encaminhado ao IML de Pato Branco.

Segundo a PM, o motorista era foragido do sistema penitenciário de Santa Catarina, portava três celulares e tem uma extensa ficha criminal, com 18 processos por furto, receptação e associação ao crime.

No último dia 02 de fevereiro, ele trocou tiros com os policiais de Xanxerê (PR), foi baleado e dias depois fugiu do hospital em que estava internado, sendo localizado somente no dia em que sofreu o acidente.

Com informações PP News e Catve

