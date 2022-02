Da Redação

Morre mulher que tomou cápsulas de chá emagrecedor

Nesta quinta-feira (3), a enfermeira Mara Abreu, que tomou cápsulas de um chá emagrecedor, morreu após complicações de um transplante de fígado no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Uma médica gastroenterologista da unidade, através das redes sociais, fez um alerta para os riscos de tomar chás emagrecedores após Mara ter sido internada no hospital. Com informações do g1.

Mara Abreu tinha 42 anos e trabalhava como enfermeira no Hospital Santa Joana. Seu corpo foi cremado e o velório ocorreu nesta sexta-feira (4) no Funeral Tatuapé, na Zona Leste da capital.

Médica do HC alerta para riscos de chá emagrecedor

Segundo Márcia Cristina Oliveira, prima de Mara, o corpo da enfermeira rejeitou o fígado transplantado no último domingo (30), e ela estava à espera de um novo doador. De acordo com a prima, ela não tinha problemas de saúde prévios e não fazia uso de outros medicamentos.

Em entrevista ao g1, Márcia Cristina contou que sua prima foi internada com dores abdominais no último dia 18 no Hospital Santa Joana, onde estava trabalhando. Ela foi diagnosticada com problemas no fígado e seu quadro se agravou rapidamente. No dia 21, Mara foi transferida para o Hospital das Clínicas e passou a figurar na fila de espera por um transplante de fígado.

De acordo com a prima, os médicos do HC começaram a investigar qual poderia ser o remédio por trás do quadro de hepatite medicamentosa. A pedido da equipe médica, os familiares ajudaram na busca e encontraram o chá em cápsulas.

"Aí a gente começou a fuçar as coisas dela, e encontramos na gaveta dela esse chá em cápsulas, e levamos para eles. Foi quando eles constataram, pela composição daquelas cápsulas, que tudo ali era prejudicial ao fígado", disse Márcia.

Nas redes sociais, a médica Liliana Ducatti Lopes, que é cirurgiã do aparelho digestivo e realiza transplantes de fígado, disse que a paciente teve hepatite fulminante após tomar um chá emagrecedor de 50 ervas, incluindo chá verde, carqueja e mata verde.

