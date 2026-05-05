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Morre mulher que tentou impedir filho de atear fogo em moto durante abordagem policial

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o homem se aproxima da motocicleta carregando um galão de combustível; relembre o caso

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.05.2026, 15:58:55 Editado em 05.05.2026, 15:58:48
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Morre mulher que tentou impedir filho de atear fogo em moto durante abordagem policial
Autor Foto: Reprodução

Uma mulher de 56 anos morreu nesta segunda-feira (4) após não resistir às queimaduras sofridas durante um incidente envolvendo o próprio filho, no Espírito Santo. Ela estava internada em estado grave no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, localizado na cidade da Serra, referência no atendimento a vítimas de queimaduras.

📰LEIA MAIS: Para não perder moto em blitz, homem joga gasolina no veículo e acaba incendiando a própria mãe no ES

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O caso ocorreu no dia 28 de abril, no distrito de Melgaço, em Domingos Martins, na Região Serrana. Segundo as investigações, o filho da vítima, identificado como Weverton Pereira Oliveira, de 33 anos, incendiou a própria motocicleta durante uma abordagem da Polícia Militar. Ao tentar impedir a ação, a mãe acabou atingida pelas chamas, sofrendo ferimentos graves no rosto e nos braços.

Após o ocorrido, ambos foram socorridos. O homem também teve queimaduras, recebeu atendimento médico e, depois de receber alta, foi encaminhado ao sistema prisional. Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. O suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio com uso de fogo, além de incêndio e resistência à ação policial.

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Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o homem se aproxima da motocicleta carregando um galão de combustível. (Vídeo abaixo)

Durante a abordagem, ele teria sido questionado por um policial sobre o que pretendia fazer, respondendo em seguida antes de iniciar o incêndio. Nas gravações, também é possível ver a mãe tentando intervir, pedindo para que ele desistisse, pouco antes de ser atingida pelas chamas.

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A vítima foi socorrida ainda no local, inicialmente pelo próprio filho e por uma terceira pessoa que se aproximou para ajudar. O caso segue sob investigação.

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espirito santo incêndio familiar investigação criminal POLICIA MILITAR queimaduras tentativa de homicídio
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