Morre menino Rayan, que foi resgatado de poço no Marrocos

Após ficar preso durante quatro dias num poço na cidade de Chefchaouen, no Marrocos, o menino Rayan Awran, de cinco anos, foi resgatado neste sábado (5) mas, infelizmente, morreu. Autoridades locais declararam sua morte há instantes. Ele foi resgatado já sem vida.

Durante a operação de resgate, através de uma câmera que chegou até o local onde o menino estava, foi possível ver que ele estava vivo e se movimentava. A equipe de resgatistas trabalhou durante quatro dias e abriu um túnel paralelo para chegar até Rayan. Ele foi tirado de uma profundidade de 32 metros por volta das 17h30 deste sábado e seguiu imediatamente para o hospital. Mas ele já foi retirado do poço sem vida, segundo anunciaram autoridades locais.

Desde terça-feira (1), quando caiu no poço, Rayan vinha recebendo assistência dos resgatistas e, através de um cano, ele teve acesso a ar e água. Por uma câmera que chegou até onde o garoto estava foi possível ver que ele tinha algumas escoriações no rosto.

O túnel horizontal para chegar a Rayan começou a ser escavado nesta sexta-feira (4). Tudo teve de ser feito com cuidado para evitar deslizamento de terra. Outra dificuldade dos resgatistas foram pedras encontradas durante a escavação. Os socorristas colocaram tubos de concreto e aço no túnel, enquanto cavavam para permitir que Rayan fosse puxado

O caso de Rayan teve início com o seu súbito desaparecimento por volta das 14hcomeçou com o desaparecimento do menino na terça-feira às 14h (10h, no Brasil). Sua família se mobilizou para encontrá-lo e perceberam rapidamente que ele havia caído num poço.

O acidente de Rayan gerou comoção e solidariedade nas redes sociais no Marrocos inicialmente e, depois, em todo o mundo. Muitas pessoas se manifestaram nas redes sociais escrevendo palavras de apoio ao menino e sua família.

