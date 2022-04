Da Redação

Morre menino que perdeu a família em deslizamento de terra

Morreu nesta sexta-feira (15) um menino, de 12 anos, vítima de deslizamento de terra em Paraty, no Rio de Janeiro. Com a morte da criança, sobe para 19 o número de mortos pelo temporal que atingiu a Costa Verde na noite do dia 1º de abril.

Dorqueu Campos dos Santos estava internado no CTI pediátrico da unidade desde o dia 03 de abril, com quadro clínico gravíssimo e dependente de ventilação mecânica.

Conforme a secretaria municipal de Caxias, Dorqueu morreu às 18h17 minutos após apresentar uma parada cardíaca irreversível.

Ao ser resgatado, o menino foi levado para o Hospital de Praia Brava, em Angra dos Reis, mas diante da gravidade do quadro de saúde foi transferido de helicóptero para o Adão Pereira Nunes.

A mãe de Dorqueu e seus seis irmãos morreram no deslizamento de terra que soterrou a casa deles, na comunidade caiçara de Ponta Negra.

Bombeiros do quartel de Angra dos Reis continuam as buscas por três pessoas desaparecidas na Ilha Grande, onde uma casa foi soterrada por um deslizamento de terra na praia de Itaguaçu.

